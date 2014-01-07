مقتل 25 مسلحا في غارة جوية في محافظة الأنبار بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل 25 مسلحا في غارة جوية على الرمادي في محافظة الأنبار حيث قررت الحكومة مواصلة العمليات العسكرية.

وذكرت الوزارة أن المسلحين قضوا في غارة استهدفت مواقع في قرية الكرطان في جزيرة الخالدية التي يسيطر عليها مسلحو ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام.

أما في الفلوجة، فقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار إن مروحيات طيران الجيش استهدفت منطقة المفرق في العامرية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 من صفوف المسلحين، وفي حين أعلن مجلس الوزراء عن مواصلة العمليات العسكرية في الأنبار، كشف وزير الدفاع العراقي، سعدون الدليمي، عن عدم إمكانية شن هجوم على مدينة الفلوجة حاليا خشية سقوط ضحايا بين المدنيين.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن عززت القوات العراقية استعداداتها العسكرية قرب مدينة الفلوجة الواقعة تحت سيطرة مقاتلين موالين لتنظيم القاعدة.