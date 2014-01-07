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اتحاد العمال: خطف 3 قيادات عمالية ووكيل أول “القوى العاملة” بنفق الشهيد أحمد حمدي

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اتحاد العمال: خطف 3 قيادات عمالية ووكيل أول “القوى العاملة” بنفق الشهيد أحمد حمدي اتحاد العمال: خطف 3 قيادات عمالية ووكيل أول “القوى العاملة” بنفق الشهيد أحمد حمدي

 

الاتحاد العام لنقابات عمال

أعلن الإتحاد العام لنقابات “عمال مصر” عن قيام مجموعة من الإرهابيين باختطاف كل من رئيس النقابة العامة للسياحة ممدوح محمدى محمد أحمد، والأمين العام ممدوح رياض، ومحمد الجندى وكيل نقابة السياحة، ومحمد عيسى وكيل أول وزارة العمل .

تمت عملية الإختطاف وفقًا لبيان صادر عن اتحاد العمال فى منطقة “ موسى” بعد نفق الشهيد أحمد حمدى خلال توجههم إلى مدينة شرم الشيخ للإعداد للمؤتمر العمالى الجماهيرى الحاشد الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذى كان مقررًا عقده يوم الخميس 9-1-2014 لدعم الدستور.

كان هذا المؤتمر من المقرر أن يتحدث فيه عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد ومحافظ جنوب سيناء.

يأتى هذا المؤتمر فى إطار المؤتمرات العمالية التى ينظمها الإتحاد فى جميع المحافظات ومواقع العمل لدعم خارطة الطريق والحشد للتصويت بنعم على الدستور والتى كان يحضرها الآلاف من العمال.

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