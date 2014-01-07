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وزارة السياحة: مبادرة «مصر في قلوبنا» حتى 24 يناير

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وزارة السياحة: مبادرة «مصر في قلوبنا» حتى 24 يناير وزارة السياحة: مبادرة «مصر في قلوبنا» حتى 24 يناير

كشف قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة عن تزايد أعداد المواطنين الراغبين فى قضاء إجازة عطلة منتصف العام الدراسى بالمقاصد السياحية المصرية المدعومة فى مبادرة « فى قلوبنا»، فيما أشارت الوزارة إلى استمرار الحجز حتى 24 يناير الجارى.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن وزارة السياحة تقوم فى هذه المبادرة بدعم تذكرة الطيران بحوالى 500 جنيه، وإن البرنامج السياحى المتضمن فى هذه المبادرة يبدأ بسعر 1200 جنيه، كما أنه ستكون هناك أيضا رحلات بالأتوبيس، وسيتم استخدام رسائل الموبايل للتنويه عن هذه الرحلات، وقد تم بالفعل إرسال حوالى خمسين ألف رسالة.

وقال مجدى سليم، رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، لـ«المصرى اليوم»، إن البرنامج يبدأ تنفيذه من يوم 24 يناير حتى 8 فبراير، موضحا أنه يمكن للمواطنين الحجز من خلال شركتى «مصر للسياحة» و«الكرنك»، وأن الفنادق الثابتة تبدأ من 1200 جنيه، والعائمة من 1400 جنيه.

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