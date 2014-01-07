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رئيس الوزراء الأردنى: أمريكا ترغب فى حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا

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رئيس الوزراء الأردنى: أمريكا ترغب فى حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا رئيس الوزراء الأردنى: أمريكا ترغب فى حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا

أعرب رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور اليوم الثلاثاء عن اعتقاده بأن زيارات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للمنطقة ليست عبثية أو إعلامية فقط، وإنما هى دليل على جدية المجهود الأمريكى ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته كتلة (وطن) النيابية اليوم برئاسة النائب خالد البكار مع رئيس الوزراء وبحضور رئيس مجلس النواب الأردنى عضو الكتلة المهندس عاطف الطراونة، وزيرى الداخلية حسين هزاع المجالى، والشئون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.

وقال النسور، خلال الاجتماع، إن الجديد فى المفاوضات هو أن جميع القضايا وضعت على طاولة المفاوضات فى وقت واحد ولم يستثن موضوع واحد.. مشيرًا إلى أنه تم ومنذ اليوم الأول الحديث عن القدس إذ لم يعد محرما الحديث عنها وعن اللاجئين والمياه والحدود وهذا يمثل تقدما وإنجازا وإن لم يكن غير كاف.

ولفت رئيس الوزراء الأردنى إلى أن الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لديهما مواقف غير متطابقة ولكنها تقترب أكثر وهى لم تصل بعد إلى درجة التطابق الذى يسمح إيجاد حل، معربا عن اعتقاده بأن ما يسعى إليه كيرى هو الوصول لاتفاقية إطار للمفاوضات باتجاه الوصول إلى حل نهائى.

وشدد النسور على أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى له مصلحة، وهناك مخاطر من طبيعة الحل إذا لم يستفت عليه قبل الوصول لحل، قائلا " لابد أن يتم الاتفاق مع الأردن على وضع اللاجئين قبل التوقيع على اتفاق ثنائى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى".

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