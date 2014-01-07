د.أحمد بيبرس يكتب: نصائح مهمة لمرضى القلب

هناك عدد من النصائح المهمة لمرضى القلب لحمايته وتوفير أقصى قدر من الصحة للقلب حتى لا يصاب بسلسلة من الأمراض يجب وضعها فى الاعتبار تتمثل فى:

> 1- تخفيف تناول الملح قدر الإمكان لأن الملح من المواد المؤثرة على القلب فهو يعمل على خفض ضغط الدم ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

> 2- الإكثار من تناول الألياف الغذائية الذائبة لأهميتها فى التحكم فى نسبة الكوليستيرول فى الدم كما أنها مهمة وقادرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ,وتتواجد الألياف فى عدد من الأطعمة كالقمح الكامل، والشوفان، والشعير، والأرز البنى، والعدس، والبر وكلى، والجزر، بجانب عدد من الفواكه كالكمثرى، البرتقال، الجريب فروت، الخوخ، التفاح والموز.

> 3- الابتعاد عن السمنة قدر الإمكان لأنها تؤثر على الجسم وتسبب له عددا من الأضرار وفى حالة الإصابة بمرض القلب فإن مريض السمنة يتأثر تماما لذا فمن الأفضل التحكم فى الوزن حتى لا يصاب المريض بعدد من الأضرار التى تؤثر على صحته.

> 4- تناول السمك بكثرة لأنه يمد الجسم بالبروتينات اللازمة لذا يؤكد الأطباء على أهمية تناول السردين والتونة وقد قدر الأطباء أنه يفضل تناولها مرتين فى الأسبوع لأنها غنية بالأحماض المعروفة بالأوميجا وهى لها دور كبير فى حماية القلب من العديد من المشاكل الصحية.

> 5- الإقلال قدر الإمكان من تناول اللحوم وصفار البيض لأنهما من الأطعمة التى تضر مريض القلب.

> 6- تناول الحليب الخالى من الدسم قدر الإمكان لأنه يقلل من المخاطر الصحية لمرضى القلب.

> 7- وقف التدخين نهائيا حتى لا يتأثر القلب ويصاب بعدد من الإخفاقات التى تؤثر عليه.

> 8- ممارسة رياضة خفيفة تكون تحت إشراف الطبيب المعالج حتى يتمكن الجسم من الحصول على قدر من الطاقة تمكنه من الحفاظ على سلامة القلب.

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