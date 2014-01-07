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بالصور.. الجيش والشرطة يؤمنان الاحتفالات بعيد الميلاد فى شمال سيناء

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شهد محيط كاتدرائية الأقباط بالعريش، اليوم، انتشارا أمنياً ملحوظا لقوات مشتركة من الجيش والشرطة والتى قامت بتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وزيارات الوفود المختلفة لمقر الكاتدرائية لتقديم التهانى لنيابة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء.

ورصد اليوم السابع انتشار القوات بمدخل الكنيسة، وانتشار فرق أمنية حول محيطها، إضافة إلى كلاب وأجهزة الكشف عن المفرقعات، واعتلى أسطح البنايات المجاورة قوات أمنية خاصة مزودة بأسلحة ومناظير.

وكان اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء سميح بشادى مدير أمن المحافظة، ووفود شعبية وسياسية قدموا التهنئة إلى الأقباط بشمال سيناء بمقر الكاتدرائية.

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