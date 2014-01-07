الجيش: الحكم تحامل علينا وكنا نستحق التعادل

انتقد عبد الناصر محمد المدرب العام لفريق طلائع الجيش أداء محمد الصباحي حكم مباراته أمام الزمالك والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال عبد الناصر لقناة النيل للرياضة "الحكم تحامل علينا، كان يحتسب للزمالك أخطاء لا يحتسبها لنا .. الهدف جاء من خطأ فردي ولكننا تماسكنا وهاجمنا وكان من الممكن أن نسجل التعادل".

وأضاف "الحكم احتسب خطأ أراه غير صحيح سجل الزمالك منه هدفه وأعتقد أننا كنا نستحق التعادل على أقل تقدير".

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدف سجله عبد الشافي من ضربة حرة خدعت محمد بسام حارس الجيش الذي فشل في التعامل مع الكرة لتسكن شباكه.