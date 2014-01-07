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محليات شباب قنا تنتقد مديرية الأمن من أجل "اعرف لجنتك"

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محليات شباب قنا تنتقد مديرية الأمن من أجل "اعرف لجنتك" محليات شباب قنا تنتقد مديرية الأمن من أجل "اعرف لجنتك"

كتب : رجب آدم منذ 51 دقيقة

انتقدت حملة "المحليات للشباب" ما يفعله مسؤولو مديرية أمن قنا من بطء الإجراءات وعدم إعطاء الإذن والتصريح بعمل فعاليات الحملة، الأمر الذي تسبب في إلغاء فعاليتا أمس واليوم.

وقال عبدالله معتوق منسق الحملة بقنا، الفعالية بعنوان "اعرف لجنتك"، وهي استخراج مقر اللجان الخاصة للمواطنين لتسيهل عملية الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه ورغم تأكيد الأمن بأنه سوف يقوم بتسهيل الإجراءات لاستخراج التصاريح اللازمة، إلا أن ذلك لم يحدث.

وطالب معتوق الأمن التعاون وعدم التعنت في أي شيء يخص شباب الثورة، وسرعة استخراج التصاريح لهم ما دامت لا تتعارض مع مصلحة الوطن.

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