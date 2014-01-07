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الدفعة الأولى من الأسلحة الكيميائية السورية تغادر ميناء اللاذقية

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الدفعة الأولى من الأسلحة الكيميائية السورية تغادر ميناء اللاذقية الدفعة الأولى من الأسلحة الكيميائية السورية تغادر ميناء اللاذقية

قالت دبلوماسية بالأمم المتحدة إن أول دفعة من السلائف الكيميائية للغازات السامة السورية قد تم شحنها على سفينة شحن دنماركية إلى خارج سوريا.

وقالت سيغريد كاغ، المنسقة العامة للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة الخاصة بسوريا، إن المواد الكيميائية الخام تم شحنها على متن السفينة من ميناء اللاذقية السورى.

وتمثل هذه خطوة حاسمة، وإن جاءت متأخرة، فى العملية الدولية الرامية إلى تجريد الرئيس السورى بشار الأسد من برنامجه للأسلحة الكيميائية بحلول منتصف العام الجارى.

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