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داود أوغلو يناقش هاتفيا مع نظيره العراقى العلاقات الثنائية بين البلدين

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داود أوغلو يناقش هاتفيا مع نظيره العراقى العلاقات الثنائية بين البلدين داود أوغلو يناقش هاتفيا مع نظيره العراقى العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الخارجية التركى "أحمد داود أوغلو" اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقى "هوشيار زيبارى"، تناولا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن التطورات الأخيرة فى العراق والأزمة السورية.

وأفادت مصادر دبلوماسية فى الخارجية التركية، أن الوزيرين تناولا الموضوعات التى تبادلها المسئولون فى البلدين خلال الأشهر السابقة، وطرق توطيد العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

وأكد داود أوغلو خلال الاتصال على أهمية الاستقرار فى العراق، وأعرب عن أمله فى انتهاء موجات العنف التى ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية.وقدم زيبارى الشكر إلى داود أوغلو على مواقف تركيا تجاه الأزمة العراقية؛ لافتاً إلى أنه يقدِّر ما تقوم به تركيا فى المنطقة.

كما تطرَّق الوزيران إلى الأزمة السورية وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية، وناقشا آخر التطورات بشأن انعقاد مؤتمر جنيف2، واتفق الطرفان على أهمية الزيارة التى من المنتظر أن يقوم بها "أنطونيو غوتيريس" المفوض الأعلى للاجئين فى الأمم المتحدة، إلى مخيمات اللاجئين السوريين بتركيا، ضمن الاتفاق الذى توصل إليه وزراء خارجية دول المنطقة خلال الاجتماع الذى عُقد فى شهر أكتوبر الماضى فى جنيف.

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