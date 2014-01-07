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أمن منفذ السلوم البرى يضبط 54 ألف شمروخ بحوزة سائق ليبى

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أمن منفذ السلوم البرى يضبط 54 ألف شمروخ بحوزة سائق ليبى أمن منفذ السلوم البرى يضبط 54 ألف شمروخ بحوزة سائق ليبى

تمكن ضباط البحث الجنائى والحماية المدنية بمنفذ السلوم البرى اليوم الثلاثاء، من ضبط 54 ألفا و600 شمروخً بحوزة سائق ليبى الجنسية حال إنهاء إجراءات وصوله بالمنفذ قادمًا من الأراضى الليبية.

وقد تلقى مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة إخطارًا من إدارة منفذ السلوم بضبط "سالم.ع.م" ليبى الجنسية، 41 سنة، سائق، مقيم بنى غازى ليبيا، حال إنهاء إجراءات وصوله للبلاد وبحوزته 54 ألفا و600 شمروخ عبارة عن أصابع شمعة عيد ميلاد، والتى تشكل خطورة على مستخدميها، محاولا تهريبها داخل البلاد.

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور وعرضه على النيابة.

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