"فلاى دبى" تضع اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء 75 طائرة بوينج 737 ماكس

قالت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، أمس الاثنين، إن شركة فلاى دبى وضعت اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء 75 طائرة بوينج 737 ماكس الجديدة.

وأضافت بوينج، أن قيمة الصفقة تبلغ 8.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة،

> ومن المنتظر أن تقلع الطائرة فى أولى رحلاتها عام 2016 وأن تبدأ بوينج تسليمها للعملاء فى 2017.

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