استيراد 953 سيارة بروتون بقيمة 47 مليوناً خلال 9 أشهر من 2013

ذكر تقرير مصلحة الجمارك، أنه تم استيراد حوالى 953 سيارة ماركة "بروتون" من خلال وكيلها "عز العرب"، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من 2013.

كان ذلك بقيمة إجمالية قدرتها مصلحة الجمارك بنحو 47 مليونا و997 ألفا و257 جنيها، وتم دفع رسوم جمركية عنها قدرت بنحو 19 مليوناً و198 ألفاً و900 جنيه، بالإضافة إلى ضريبة مبيعات قدرت بنحو 10 ملايين و79 ألفاً و425 جنيهاً.

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