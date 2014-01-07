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الوسط الفني يعزي عمرو الليثي بوفاة والده

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الوسط الفني يعزي عمرو الليثي بوفاة والده الوسط الفني يعزي عمرو الليثي بوفاة والده

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء بالمنتج ممدوح الليثي، إذ حضرت كوكبة من النجوم لمواساة ابنه الإعلامي عمرو الليثي الذي استقبلهم بالحزن والدموع .
ومن النجوم الذين حرصوا على الحضور الفنان نور الشريف، رغم مقاطعته لأيّ عزاء، بسبب الكثافة الإعلامية التي تضايقه، والتي يعتبرها غير ملائمة لواجب العزاء، إلا أن علاقته بالراحل ممدوح الليثي كانت أقوى من هذه المقاطعة .
النجم محمود عبد العزيز حضر بـ"اللوك" الخاص بأحدث أعماله الفنية "جبل الحلال"، كما حضر العزاء الشيخ صالح كامل صاحب مجموعة قنوات "art"، إلى جانب النجمة ماجدة الصباحي المبتعدة عن الوسط منذ سنوات، والتي تربطها علاقة صداقة قوية بالراحل ممدوح الليثي.

 

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