شهد تعتزل الفن بسبب سوء حالتها الصحية

أعلنت الفنانة الشابة شهد، إحدى عضوات فرقة مسك الكويتية، اعتزالها الفن نهائياً، إثر الوعكة الصحية التي ألمّت بها أخيراً، هي وطفلها، إذ كانت بين الحياة والموت خلال الأيام القليلة الماضية، واتخذت عقب ذلك قرارها باعتزال الحياة الفنية لرعاية ابنها.

وقالت شهد عبر حسابها الشخصيّ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حبايبي حبيت اخبركم قرار اعتزالي الفن نهائيا بعد اللي صار لي ولولدي، وهذا الشيء مزعلني وايد بس مجبورة بسبب حالتي الصحية وحالة ولدي لان يحتاج عناية ورعاية مستمرة أتمنى منكم مساعدتي ماديا لمصاريف المستشفى وحق العناية بالطفل وحق حياتي الخاصة بعد الاعتزال".

وأثارت التصريحات المكتوبة للفنانة الشابة، والتي نقلتها عضوة فرقة "مسك" والعديد من الفنانين عاصفة من ردود الأفعال، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وبين الفنانين الذين طالبوا بتدخل وزارة الصحة الكويتية لدعم شهد وابنها، بينما أبدى العديد من معجبي الفنانة الواعدة مؤازرتهم لها في محنتها، مقابل قطاع آخر من الجمهور أعلنوا رفضهم طلب الفنانة الشابة الدعم المادي لتأمين حياتها الخاصّة مستقبلاً.

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