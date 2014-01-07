Jane Campion ترأس لجنة تحكيم مهرجان Cannes

أعلن القيّمون على مهرجان Cannes السينمائي الدولي أن المخرجة النيوزلندية Jane Campion سترأس لجنة التحكيم في الدورة الـ 67 من المهرجان التي ستجري بين 14 و 25 مايو المقبل. وفي أول تعليق لها قالت المخرجة البالغة من العمر 59 عاماً : "إنه لشرف كبير لي أن يتم إختياري لأترأس لجنة التحكيم. ولا أخفي عليكم أنني أنتظر بداية المهرجان بفارغ الصبر". المخرجة Jane Campion هي المرأة الوحيدة التي حصدت سعفتين ذهبيتين، الأولى في العام 1986 عن فيلم Peel والثانية في العام 1993 عن فيلم The Piano كما نالت عن هذا الفيلم جائزة أوسكار أفضل سيناريو. يذكر أن آخر مشاركة للمخرجة في المسابقة الرسمية تعود الى العام 2009 من خلال فيلم Bright Star.