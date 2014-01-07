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شوجي تفاجىء جمهورها ببرنامج REALITY TV وتنسحب من ماما أنيسة

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شوجي تفاجىء جمهورها ببرنامج REALITY TV وتنسحب من ماما أنيسة شوجي تفاجىء جمهورها ببرنامج REALITY TV وتنسحب من ماما أنيسة

أصبح في حكم المؤكد أن تطل الفنانة الكويتية شجون الهاجري على جمهورها هذا العام من خلال برنامجيين تلفزيونيين لتعوض بذلك غيابها البرامجي خلال العام المنصرم.

فإلى جانب برنامج المسابقات المقرر في شهر رمضان المقبل، والذي سيكون بدعم مباشر من قناة ،MBC تعكف شجون حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج ،REALITY TV الذي سيتم بثه مباشرة من داخل منزلها بمعيّة أصدقائها وبعض زملائها، من دون أن تكشف الفنانة الكويتية الشابة عن تفاصيل أكثر حول مشروعها الجديد، فيما تتكتم على الجهة المنتجة، والتي ستتولى عرض البرنامج عبر محطة تلفزيونية كبرى.

وعلى الصعيد الدرامي، انسحبت شوجي بشكل مفاجىء من بطولة مسلسل "ماما أنيسة"، بعد أن سبق لها التصريح ببدء تصويره قريباً وبأنها عقدت جلسات عمل عدة مع الكاتب عبد المحسن الروضان لإدخال بعض التعديلات على العمل. لكن الهاجري أعلنت فجأة انسحابها من العمل، في الوقت الذي راجت فيه أخبار متناثرة عن إسناد بطولة المسلسل إلى الفنانة إلهام الفضالة.

 

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