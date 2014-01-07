استشارى نفسى يقدم روشتة تجاوز الشعور بالفشل إلى النجاح

من منا لم يمر بلحظات يشعر خلالها بالفشل أو الإحباط، يؤكد الدكتور أحمد هارون، مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، أن الفشل هو الخطوة الأولى للنجاح، فيقول إديسون العالم الذى اكتشف المصباح بعد فشل 1000 مرة، أنا لم أفشل، ولكننى اكتشفت 1000 طريقة لا تؤدى إلى صناعة المصباح.

> وأوضح "هارون" أن قدرة الشخص على التعلم من أخطائه هى ما يميز الشخص الناجح عن الفاشل، مقدما عدة نصائح للشخص الذى يشعر بالإحباط أو القلق بسبب الفشل.

فى البداية، إن الإيمان بالله يجعل الإنسان يتقبل كل ما يحدث له بصدر واسع، فإذا كان الأحداث سيئة تقبلها كاختبار من الله، أما إذا كانت الأحداث جيدة شكر الله على عطاياه، بالإضافة إلى أن الإيمان يزيد من الروح النفسية للإنسان.

> وأضاف أن الأمر الثانى الذى يمكن من خلاله محاربة الفشل لا يجب على الإنسان أن يخجل من فشله، فالإنسان لا يستطيع أن ينجح طوال الوقت، فهناك الظروف المحيطة بك، بالإضافة إلى وجود بعض الأمور التى قد تحدث نتيجة أخطاء الآخرين، وقد تحدث نتيجة خطأ منك فكل البشر يخطئون.

> وأوضح "هارون" أن التقرب من الآخرين، خاصة من هم يعملون تحت إمرتك فى العمل، فالتقرب من العاملين يحول العمل من فاشل إلى نجاح فريق العمل، بالإضافة إلى أن بناءً علاقات اجتماعية متعددة تحمى الشخص من الوقوع فريسة لمرض الاكتئاب.

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