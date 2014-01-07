تخلصي من عيوب بشرتك باستخدام تقنيات المكياج

لخبراء التجميل الألمان قاعدة هامة تقول: "ليس هناك بشرة كاملة الجمال"، فما السر وراء هذه المقولة؟ وما مدى صحتها؟

إن معظم أنواع البشرة تعاني من العيوب، منها: عيوب خلقية كالوحمات، أو عيوب حدثت نتيجة لحادثة معينة كالندبات، فيما هناك بعض عيوب البشرة المؤقتة كالبثور والالتهابات والاحمرار.

وللتغلب على هذه العيوب، أنت بحاجة إلى شراء بعض المستحضرات التي تعينك على إخفائها أو على الأقلّ التقليل من بروزها، حتى تظهري فائقة الجمال في سهراتك أو نزهاتك الخاصة، فعيوب بشرتك يجب ألا تؤثر في جمالك أو ثقتك بنفسك.

1. بداية، قومي بشراء كونسيلر سائل لإخفاء مواضع الاحمرار. ولكن تجنبي استخدام الكونسيلر الغني بالدهون؛ فصحيح أنه يقوم بإخفاء موضع الاحمرار، إلا أن محتواه الدهني قد يجعله لامعاً على البشرة وظاهراً للعيان.

2. استخدمي بضع نقاط من الكونسيلر على موضع البثور أو الاحمرار، مع التربيت عليه برف، باستخدام باطن الإصبع، مع تجنب استخدام الأظافر.

3. والآن، قومي باستعمال بودرة منطفئة لتغطية مضاعفة للبشرة؛ فالبودرة ستكون ذات مفعول جيد في تغطية مواضع الاحمرار أو حبّ الشباب في النطاقات الصغيرة. ولكن يجب عدم الإكثار من البودرة حتى لا تبدين كالدمية.

4. وفي النهاية، يمكنك استخدام طبقة من كريمات الـ BB لتوحيد مظهر ولون بشرتك، لتكون النتيجة بذلك بشرة موحّدة اللون وخالية من البثور أو الحبوب أو الاحمرار، ولتتمتعي بمظهر خالٍ من العيوب من جهة، وطبيعي من جهة أخرى، طوال اليوم.

5. ولكن، إذا كنت تعانين من وحمة داكنة، ولا تستطيعين إخفاءها بواسطة الكونسيلر، فإنّ بإمكانك إزالتها اليوم بشكل سهل وسريع بواسطة الليزر. لكن تجنبي إزالة الشعر الموجود فيها بواسطة النتف؛ لأنه قد يعرض الوحمة لتهيّج شديد، ممّا يكون له أثر سلبي في جمال البشرة.

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