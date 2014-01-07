عطر Tiger Oud من Roberto Cavalli

يرتكز عطر "تايغر عود" Tiger Oud على تركيبة مختلفة تماماً من العود والورد. فهو يجمع قوّة وترف هذا الخشب الاستوائي وسحر ملكة الزهور الرقيق. كما يمثّل اختيار هذين المكوّنين الاستثنائيين وتصميم القارورة الذكي والجريء علامة الترف Roberto Cavalli.

يُعبّر العطّر عن الفخر والتفرّد مع موادّ خام مثاليّة، تناغم مثالي بين الروائح يترافق مع توازن مثالي بين القوّة والجاذبيّة.

ينتمي Tiger Oud إلى عائلة الورد العنبري العطرية، هو عبارة عن تزاوج شرقي متقن بين النفحات الخشبيّة والزهريّة، وهو من ابتكار العطّارة البريطانيّة البارعة "لويز تورنر".

يفوح من مقدّمة العطر المشرقة أريج الورد النابض بالحياة الذي يلفت الانتباه ويوقظ الحواس. ثمّ تذوب هذه المقدّمة الجذابة تدريجيّاً لتكشف عن قلب يعبق بنفحات خشب العود العميقة والفوّاحة. شذاه فريد حقّاً يجمع نسمات الخشب الغنيّة مع النفحات الحيوانيّة، مما يمنح عطر "تايغر عود" Tiger Oud العمق والترف والجاذبيّة المطلقة. أمّا القاعدة فتتجلّى بنفحة من خشب الصندل الدافئة والمخمليّة في سمفونيّة مبهرة من الروائح.

وتجسّد القارورة شخصيّة العطر في أبهى صورها. فأناقتها تعبّر عن شاعريّة العطر. لونها البنّي الغنّي فيه تجسيد واضح لنفحته الوسطى المميّزة، وتزيّن العنقَ طبعة النمر التي يشتهر بها "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli عالميّاً.