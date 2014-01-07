استقالات أعضاء الإخوان من الحزب والجماعة ..”الهروب الكبير” إلي أحضان الوطن

- المنسحبون: لايشرفنا الانضمام إلي جماعة إرهابية

- لن نبيع مصر من أجل “مهاوييس سلطة”.. وكفي البلاد جراحاً

>تقرير: عماد طه

> تتوالي الانقسامات والاستقالات والهروب من مركب جماعة الإخوان للحاق بركب الوطن قبيل أن يأتي يوم لاينفع فيه الندم..هؤلاء يواصلون الابحار عكس التيار رغم أن السفينة علي وشك الغرق.. من جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة من انتبهوا وعلموا أنهم منبوذون من الشعب المصري ففضلوا الانسحاب من الحزب والجماعة والعودة إل صفوف المصريين مرة أخري، خاصة أنهم اكتشفوا أنه لاطائل من البكاء علي اللبن المسكوب.. المستقيلون زاد عددهم بعد تفجيرات مديرية أمن الدقهلية والقبض علي متورطين ينتمون إلي الجماعة بل ينتمون لأسر قيادات في جماعة الاخوان.. وتضاعفت أعداد المستقيلين بعد اعلان مجلس الوزراء أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية..

ففي القليوبية تقدم 5 من أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة باستقالاتهم للتبرؤ من الجماعة وحزبها، ووثق المستقيلون استقالاتهم فى محاضر رسمية بأقسام الشرطة بالقليوبية.

> مصطفى هاشم محمود أحمد شكرى، عضو جماعة الإخوان المسلمين تنازل عن عضويته بجماعة الإخوان المسلمين، وقال فى بلاغ تقدم به إل مديرية أمن القليوبية ، إنه يتبرأ من الجماعة بعد الانفجارات والأحداث الدامية التى شهدتها مديرية أمن الدقهلية وجامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى، وقدم وتنازل عن كارنيه حزب “الحرية والعدالة” فى المحضر، وأكد أنه قرر الانشقاق عن حزب الحرية والعدالة بعد أن سقط القناع عن جماعة الإخوان المسلمين وبدأت فى ممارسة العنف وترويع الآمنين فى الشارع من أجل السلطة.

> وأشار إلى أنه اكتشف بنفسه الكذب الذى يمارسه قيادات الجماعة على الشعب وترويج أشياء غير صحيحة، فضلا عن المتاجرة باسم الدين، وهو أمر تكرر كثيرا خلال لقاءات أعضاء التنظيم على أرض المحافظة، وطالب الفريق السيسى للترشح للرئاسة بعد أن أصبح بطلا قوميا.

> وفي محافظة المنوفية ، تقدم 5 أعضاء من حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، باستقالتهم من الحزب فى محاضر للشرطة، وذلك اعتراضاً على انتهاج الجماعة للعنف، وهم المواطن يسرى عبد العزيز على غنيم (57 سنة ـ موظف) بالجمعية الاستهلاكية، ومقيم بقرية نادر بمركز الشهداء ويحمل كارنيه عضوية رقم 278685 بتحرير محضر إثبات حالة يعلن من خلاله استقالته من حزب جماعة الإخوان، والمواطن مرزوق رمضان 45 سنة الذي أعلن في محضر رسمى بنيابة قويسنا أعلن خلاله براءته وانسحابه من حزب الحرية والعدالة، وقال فى سطور التحقيق: “توجهت إلى مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة قويسنا حتى أقوم بتقديم استقالتى من الحزب، خاصة بعد أن أعلنها مجلس الوزراء كجماعة إرهابية، إلا أننى لم أجد أحدا بالمقر والذى تم إغلاقه وهروب قياداته ومسئولى الجماعة إلى أماكن غير معلومة”.

وتابع: “أمام حيرتى توجهت لتحرير بلاغ بنيابة قويسنا أعلن خلاله انسحابى من الجماعة الإرهابية إلى الأبد” – على حد قوله.

والطريف أن مرزوق ذكر فى أقواله أنه قرر الالتحاق بتنظيم الجماعة عقب نجاح الرئيس السابق محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة الأخيرة لرغبته فى استخراج ترخيص لبناء قطعة أرض، وبفشله فى تحقيق هدفه بادر بالاستقالة حيث جاءت تحريات الأمن الوطنى تفيد بأنه لم يسبق له الانتماء لأى جماعة دينية أو حزب سياسى.

كما تلقى المحامى العام لنيابات المنوفية، مذكرة من مدير نيابة مركز الباجور تفيد بقيام أحمد عبد الموجود الشيمى (38 سنة ـ صاحب محل بقالة) بتحرير محضر رسمى بنيابة الباجور، أعلن فيه انسحابه من حزب الإخوان.

وقال المواطن فى التحقيق: توجهت إلى مقر حزب الحرية والعدالة بمدينة الباجور حتى أقوم بتقديم استقالتى من الحزب والجماعة خاصة بعد أن أعلنها مجلس الوزراء جماعة إرهابية لكننى لم أجد أحدًا بالمقر الذى تم إغلاقه وهروب قياداته ومسئولى الجماعة إلى أماكن غير معلومة وأمام ذلك توجهت لتحرير بلاغ بنيابة الباجور أعلن خلاله انسحابى من الجماعة إلى الأبد”.

وذكر الشيمى فى أقواله أنه قرر الالتحاق بحزب الحرية والعدالة عقب نجاح الرئيس السابق محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة الأخيرة لرغبته فى الحصول على وظيفة وبفشله فى تحقيق هدفه بادر بالاستقالة وقدم كارنيه حزب الحرية والعدالة الذى يحمل رقم 315198, وتم تحرير محضر رقم 132 إدارى مركز الباجور بالواقعة.

وتقدم صاحب محل بقالة مقيم بقرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور، بطلب تحرير محضر شرطة رسمى يعلن فيه تنازله عن عضوية حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وتسليم كارنيه العضوية.

وأضاف أنه انضم إلى الحزب رغبه منه فى الحصول على وظيفة ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 132 إدارى مركز الباجور لسنة 2014 وجار العرض على النيابة.

وحرر مدرس ينتمى لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين بقرية غمرين التابعة لمركز منوف، محضرا بالاستقالة بقسم الشرطة وقام بتسليم كارنيه الحزب.

ومحافظة الوادي الجديد لم تكن ببعيدة عن موجة الاستقالات، فقد تقدم شخصان باستقالتيهما حيث أعلن أكثر من 50 شخصا آخرين بقرية الشيخ مفتاح التابعة لمركز الداخلة عن انسحابهم من الحزب، بعد أن خدعهم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وغرروا بهم للانضمام للجماعة، حيث قام بعضهم باستخراج كارنيه الحزب، بينما قام البعض الآخر بملء استمارات دون استخراج الكارنيه وهو ما استدعاهم للإعلان عن الانشقاق عن الحزب والجماعة وحملوها مسئولية ما تتعرض له البلاد من عنف وإرهاب.

وقال معوض عبد الله أحمد مدرس وأحد المستقيلين من الحزب إن جميع أهالى قرية الشيخ مفتاح المنضمين لحزب الحرية والعدالة قد أعلنوا استقالتهم رسميا من الحزب بعد أن تأكدوا من خطورة هذه الجماعة على استقرار وأمن البلاد، وقام عدد منهم بتحرير محاضر رسمية اليوم الاثنين بقسم شرطة الداخلة لإثبات حالتهم .

من جانبه أوضح شقيقه أنور أنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة الداخلة لإعلان استقالته من الحزب وسلم كارنيه الحزب فى محضر رسمى بقسم شرطة الداخلة نظرا لخطورة الانضمام لهذه الجماعة الإرهابية، وما تقوم به من أعمال عنف وتخريب على مستوى كافة محافظات الجمهورية وهو ما استدعاه للتبروؤ منهم رسميا .

استمرارا لتوالى الاستقالات من أعضاء حزب الحرية والعدالة بدمياط، تقدمت اليوم أول سيدة من عضوات الحزب وتدعى “جيهان أبو عبيد” باستقالتها من الحزب فى محضر رسمى أمام الرائد حسين القندقلى، رئيس مباحث مركز شرطة دمياط، اعتراضا على الممارسات التى يقوم بها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك 10 من أعضاء الحزب تقدموا باستقالتهم بمراكز وأقسام الشرطة بدمياط.

كما تبرّأ الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية من انضمامه لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، ونشر استقالته من الحزب على موقع الجامعة، وجاء فيها:

“يشرفني أن أحيط سيادتكم علمًا بأن انضمامي لحزب الحرية والعدالة عند نشأته في مايو 2011 كعضو مؤسس كان اتساقاً مع المصلحة العامة للوطن، التي كنا جميعاً نأملها ونتوخى إعلاءها ضمن الكيانات الشرعية التي فرضتها طبيعة المرحلة، وحيث إن ظروفي قد حالت منذ إنشاء الحزب دون مشاركتي في أي نشاط للحزب من أي نوع، بل اقتصر فقط على التوقيع على توكيل تأسيسس الحزب، حتى إنني لم أستخرج بطاقة العضوية وهي أبسط الإجراءات الأولية، ولم أزر مقر الحزب ولو مرة واحدة، ومنذ توليت المسؤولية بالجامعة في ديسمبر فقد أعلنت أن التزامي الأكاديمي والإداري نحو الجامعة يعلو على أي توجهات حزبية سياسية أياً كانت، وهو ما عكسته تماماً ممارستي للعمل خلال العامين الماضيين».

وأضاف: «لذا يشرفني أن أرفع لسيادتكم استقالتي من عضوية حزب الحرية والعدالة، داعيًا المولى أن يلهمنا جميعًا السداد والتوفيق، لما فيه مصلحة مصرنا العزيزة صاحبة الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في كل ما وصلنا إليه حتى أصبحت خدمتها فرض عين على كل وطني شريف.. مع خالص تمنياتي أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية”.

> وذكرت مديرية أمن الإسكندرية أن خمسة أشخاص من أعضاء حزب الحرية والعدالة قد قاموا بإلغاء عضويتهم من الحزب بالإسكندرية بموجب محاضر رسمية تم تحريرها بعدد من أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم.

محررو المحاضر هم: سميح السيد على حسين (53 سنة – محاسب) مقيم بدائرة قسم أول المنتزه، وعبد العال السيد محمد عبد العال (61 سنة-مهندس مدني) مقيم بدائرة قسم ثان الرمل، وأمال عبده مهران إبراهيم (63 سنة -بالمعاش) مقيمة بدائرة قسم باب شرقي، وياسر مصطفى رجب أحمد (49 سنة – مهندس زراعي) مقيم بدائرة قسم أول المنتزه وبدر محمد إبراهيم على (58 سنة-صاحب مكتب استيراد وتصدير) مقيم بدائرة قيم سيدي جابر.

وأكد الأعضاء المستقيلون من الحزب خلال محاضر الشرطة التي قاموا بتحريرها أنهم يتبرأون مما يقوم به قيادات الحزب من أعمال وصفوها بالخارجة عن الشرعية بقصد الوصول إلى أهدافهم السياسية