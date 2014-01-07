التنمية الإدارية: 53 مليونًا و400 ألف مصرى يحق لهم التصويت بالاستفتاء

قال هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إن عدد الاشخاص الذين يحق لهم التصويت بالاستفتاء على الدستور بلغ 53 مليونًا و400 ألف مواطن مصري، مشيرًا إلى أنه من الممكن لكل مواطن الاستعلام عن لجنته الانتخابية عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة أو إرسال رسالة لرقم 1515.

وعن الخوف من تكرار التصويت أكثر من مرة بعد أن قرر رئيس الجمهورية فتح لجان التصويت على الدستور خارج الموطن الانتخابي، أكد وزير التنمية الادارية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث الآن" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أنه لن يسمح لأى مواطن بالتصويت داخل محافظته إلا فى لجنته الانتخابية.

ولفت "محمود" إلى أن هناك إشرافًا قضائيًا كاملاً على اللجان الانتخابية لمراقبة الأوضاع داخل اللجان، وهناك صناديق شفافة ومقفولة بقفل إلكترونى يصعب على أحد أن يحاول فتحتها، مشيرًا إلى أن "كل هذه الأمور تضمن للمواطنين عدم حدوث تزوير ممنهج".

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