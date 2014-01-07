أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التنمية الإدارية: 53 مليونًا و400 ألف مصرى يحق لهم التصويت بالاستفتاء

Google+ Print
التنمية الإدارية: 53 مليونًا و400 ألف مصرى يحق لهم التصويت بالاستفتاء التنمية الإدارية: 53 مليونًا و400 ألف مصرى يحق لهم التصويت بالاستفتاء

قال هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إن عدد الاشخاص الذين يحق لهم التصويت بالاستفتاء على الدستور بلغ 53 مليونًا و400 ألف مواطن مصري، مشيرًا إلى أنه من الممكن لكل مواطن الاستعلام عن لجنته الانتخابية عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة أو إرسال رسالة لرقم 1515.

وعن الخوف من تكرار التصويت أكثر من مرة بعد أن قرر رئيس الجمهورية فتح لجان التصويت على الدستور خارج الموطن الانتخابي، أكد وزير التنمية الادارية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث الآن" المذاع على قناة "إم بى سى "، أنه لن يسمح لأى مواطن بالتصويت داخل محافظته إلا فى لجنته الانتخابية.

ولفت "محمود" إلى أن هناك إشرافًا قضائيًا كاملاً على اللجان الانتخابية لمراقبة الأوضاع داخل اللجان، وهناك صناديق شفافة ومقفولة بقفل إلكترونى يصعب على أحد أن يحاول فتحتها، مشيرًا إلى أن "كل هذه الأمور تضمن للمواطنين عدم حدوث تزوير ممنهج".

لمزيد من التقارير..
>لجنة الانتخابات: 46 ألفاً و 642مصرياً بالخارج طبعوا تعليمات التصويت

غداً.. خطة طوارئ بـ"الصحة" استعدادا لإضراب الأطباء ومحاكمة "مرسى"

البابا تواضروس يطالب المسئولين بالاهتمام بالتعليم والاقتصاد والقانون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن