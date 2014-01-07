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صابر الرباعى ضيف أصالة فى "صولا" للمرة الثانية

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صابر الرباعى ضيف أصالة فى "صولا" للمرة الثانية صابر الرباعى ضيف أصالة فى "صولا" للمرة الثانية

كتب : هشام أمين منذ 22 دقيقة

انتهى المطرب التونسى صابر الرباعى من تصوير حلقة جديدة من الموسم الثالث من برنامج "صولا" مع المطربة أصالة، وذلك فى الإمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى انتهى صابر الرباعي من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، والذى يضم 10 أغان ما بين اللهجة المصرية والتونسية واللبنانية، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء، منهم هاني عبدالكريم وإيهاب عبده وسليم عساف ومنير أبوعساف وبير حايك وفراس الحبيب وبشير اللقاني وصلاح الكردي، ومن الملحنين غازي العيادي وهشام بولس وياسر جلال وعادل العراقي، ومن الموزعين وليد فايد وسامي معتوقي ومارك عبدالنور وعمر صباغ ومحب الراوي.

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