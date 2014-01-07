"إدارة أموال الإخوان" ترسل كشفا بـ"702" قيادة لـ"المركزى للمحاسبات " والوزارات

قال مصدر قضائى بلجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، إن اللجنة أرسلت إلى جميع جهات الدولة، كشفًا بأسماء 702 من قيادات الجماعة الذين صدر قرار بالتحفظ على أموالهم.

وأوضح المصدر فى تصريحات "لليوم السابع" أن اللجنة أرسلت الكشف إلى البنك المركزى، البورصة، الشهر العقارى، الهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والصناعية، الهيئة العامة للاستثمار، الوزارات المعنية الاستثمار والإسكان، والمالية، والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، والداخلية.

وأشار المصدر إلى أن القائمة تضم جميع القيادات الإخوانية وأبرزهم الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمود عزت إبراهيم، ومحيى الدين محمد محمود الزايط، عزب مصطفى مرسى ياقوت، أحمد عمرو محمد السيد دراج، محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتنى، صفوت حمودة حجازى رمضان، أسامة حسين محمد فتوحة الجيار، جمال عبدالفتاح على العشرى، سعد خيرت عبد اللطيف الشاطر، عمرو محمد زكى محمد عبدالعال، على سيد فتح الباب فتح الباب، خالد السيد إبراهيم البلتاجى، باكينام حسن رشاد الشرقاوى، وعزة الجرف، محمود سيد عبدالله غزلان، رشاد محمد على البيومى، عصام الدين محمد حسين العريان وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى، خالد محمود محمد محمد الأزهرى، عبد المنعم عبد المقصود، عصام سلطان، ناصر سالم سالم الحافى.

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