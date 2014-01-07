مباشر - طلائع الجيش 0 - 1 الزمالك .. عبد الشافي يتقدم

متابعة حية من FilGoal.com لمباراة طلائع الجيش والزمالك في الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت المباراة على الرغم من تهديد مجموعة أولتراس وايت نايتس باقتحام المباراة والتي أكد اتحاد الكرة إلغاء المباراة واحتساب نتيجتها لطلائع الجيش في حال دخول الجماهير.

الزمالك يرتدي طاقمه الإحتياطي الزهري على الرغم من ارتداء طلائع الجيش للزي الأحمر.

الدقيقة 26 تشهد أول تهديد حقيقي على المرمى من محمود فتح الله ولكن محمد بسام يتصدى لتسديدته قبل أن يتصدى جنش أيضا لهدف محقق من خالد ربيع مهاجم الجيش في دقيقة واحدة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الزمالك يستبدل زيه ويدخل الشوط الثاني باللون الأبيض التقليدي له.

عبد الشافي يسجل الأول للزمالك في الدقيقة 51 من ضربة حرة مباشرة أخطأ محمد بسام في تقديرها.