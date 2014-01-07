غدًا.. حزب الدستور ينظم مؤتمرًا بالإسكندرية للحشد فى الاستفتاء

ينظم حزب الدستور بالإسكندرية، مساء غدٍ الأربعاء، مؤتمرًا بعنوان "حكم عقلك" للتوعية بدستور 2013 والحشد للاستفتاء، والذى سيحضره كل من الإعلامية جميلة إسماعيل، والناشط الحقوقى مالك عدلي، والمحامى والناشط أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك فى منطقة محطة مصر فى تمام السابعة مساءً.

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