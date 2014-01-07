فيديو متداول لنجمة Arabs Got Talent "جنيفر جراوت" وهي تنطق شهادة الإسلام

كتب : جهاد أحمد منذ 5 دقائق

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجينيفر جراوت، نجمة الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، وهي تنطق بشهادة الإسلام وتقرأ الفاتحة.

وتظهر جنيفر خلال الفيديو مع رجلين يرجح أن أحدهما هو صديقها المغربي سعيد، وهو راقص إيقاعي، وهو يقوم بتلقينها الشهادة وتعليمها قراءة الفاتحة.

يذكر أن جينيفر مقيمة في المغرب منذ عام، وتتقن العربية بسبب صديقها سعيد، وكانت جنيفر قد أثارت جدلا بسبب اتقانها لغناء اللغة العربية ببراعة، بخاصة الأغاني المصرية القديمة لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.