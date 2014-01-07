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محافظ البحيرة يقوم بزيارة مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف بشوارع دمنهور

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محافظ البحيرة يقوم بزيارة مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف بشوارع دمنهور محافظ البحيرة يقوم بزيارة مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف بشوارع دمنهور

شدد الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإسراع فى إنهاء جميع أعمال الرصف بنطاق المحافظة فى التوقيتات المحددة، وكذلك الانتهاء من رصف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بمدينة دمنهور وخاصة بمناطق شبرا وأبو الريش.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمشروع الرصف الإنتاجى وتفقده لبعض شوارع حى شبرا بدمنهور الذى تجرى فيه أعمال رد الشارع لأصله بعد الانتهاء من تغيير شبكات المياه تمهيداً لأعمال الرصف النهائية.

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