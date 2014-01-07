نقابة صيادلة الإسكندرية تدعو أعضاءها للمشاركة فى الإضراب الجزئى غدًا

دعت نقابة صيادلة الإسكندرية، جميع الصيادلة إلى الإضراب الجزئى عن العمل، والذى يتمثل فى الحضور بمقر العمل والامتناع عن أدائه إلا فى حالات الطوارئ والحالات الحرجة، ويأتى هذا الإجراء امتثالا لقرار الجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر، يوم السبت 28 ديسمبر بقاعة مؤتمرات الأزهر.

وأكد بيان النقابة، على أن الصيادلة يتمسكون بحقهم فى كادر عادل يوفر حياة كريمة للصيدلى الحكومى ومكانة أدبية وسط زملاء المهن الطبية، ويضمن حق الصيدلى فى الترقى فى الهيكل الإدارى للمؤسسة الحكومية.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء تصعيدى وجزئى، حرصًا على مصلحة الوطن، وحرصا على إعطاء مريض الطوارئ والحالات الحرجة للدواء، مؤكدًا أن الإضراب سيشمل جميع المستشفيات ومخازن الأدوية والوحدات الطبية والمناطق الطبية.

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