الهلال يتفق مع القحطاني والشلهوب على التجديد لموسمين

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الهلال اتفقت مع الثنائي ياسر القحطاني، ومحمد الشلهوب على تجديد عقديهما لمدة موسمين بنفس مزايا العقدين السابقين لهما، حيث سيتم التوقيع نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية بحسب مصادر مقربة من إدارة الهلال أنها اتفقت مع نجمي الفريق للتجديد لموسمين جديدين.

في نفس الإطار، يواصل الهلال استعداداته لمواجهة مضيفه الاتحاد، الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الـ17 من دوري عبد اللطيف جميل.

وأعدت إدارة كرة القدم والموقع الرسمي للنادي حفلاً مصغراً للمدافع عبد الله الزوري عقب نهاية الحصة المسائية، بعد أن رزقه الله بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "تولين".