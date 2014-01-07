التعاون الدولي : مشاورات مع "الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية" لتمويل أعمال تطوير السكك الحديدية

كتب : محمد الدعدع الثلاثاء 07-01-2014 16:50

كشف مصدر بوزارة التعاون الدولي عن أن المشاورات جارية مع القطاع الفني للنقل بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بشأن دفع البنك للمساهمة بأعمال تطوير الهيئة المصرية للسكك الحديدية وتحسين خدماتها بتمويل يقدر بنحو 75 مليون يورو متوقعا التوقيع حال انتهاء البنك من اجراءاته ، مشيرا الي استعداد البنك مع بداية العام الحالي توقيع عقود تمويل عدة مشروعات بقطاعات من بينها الطاقة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحي ، حيث يعتزم البنك المساهمة فى تمويل "محطتى كهرباء الشباب وغرب دمياط" بتمويل قدره 190 مليون دولار لتحويل المحطتين من العمل بالغاز إلى العمل بنظام الدورة المركبة ، اضافة الي تقديم 40 مليون يورو لصالح هيئة النقل العام .

من جانبه أكد السفير جمال بيومي ، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي أن حكومة الدكتور الببلاوي تولي اهتماما كبيرا بتطوير المزلقانات والسكك الحديدية في مصر ، للحد من حوادثها الكارثية ، وأضاف بيومي لـ"الوطن" أن المشاركة الأوروبية وقعت عقد توأمة مؤسسية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع وزارة النقل الإسبانية لرفع مستويات الأمن والسلامة بقيمة 1.3 مليون يورو ، لتنفيذ نظام حديث لإدارة سلامة السكك الحديدية، ونظم جديدة لإدارة المزلقانات، بالإضافة إلى تطوير ورش الصيانة ومراكز التشغيل ومعايير اعتمادها و تطوير قدرات العامل البشري من خلال نقل أفضل الممارسات الأوروبية لتحديث البرامج التدريبية للعاملين بالهيئة ومعايير اختيار واعتماد السائقين وشاغلي الوظائف المتعلقة بالسلامة.

وكان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط قد اعلن عن اعتماد 10 مليار جنية لتطوير المزلقانات وعربات القطارات التابعة لهيئة السكة الحديدية و خاصة قطارات الصعيد ضمن الخطة العاجلة ومُتابعة تنفيذها وتنشيط الاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية.

يشار إلى أن مصر عضو بالبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية منذ إنشائه عام 1991، حيث أنشئ البنك بهدف مساندة دول المعسكر الشرقى السابق فى التحول والإصلاح الاقتصادى. وقد اكتسبت مصر صفة دولة عمليات محتملة بالبنك فى نوفمبر 2012، وبدأت محفظة التعاون مع البنك، حيث قام خلال عام 2013 بالمساهمة فى تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدعم الفنى الذى قدمه فريق "دعم المشروعات الصغيرة"

بالبنك لـ 70 من أصحاب المشروعات الصغيرة فى مصر ، اضافة الي أنه تم فى يونيو 2013 توقيع اتفاق تأسيس مكتب دائم للبنك فى القاهرة بهدف تيسير أعمال البنك، ومن المقرر بدء أنشطته مع بداية عام 2014