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قاصر تشترك مع صديقتها لقتل عشيقها بالدقهلية

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قاصر تشترك مع صديقتها لقتل عشيقها بالدقهلية قاصر تشترك مع صديقتها لقتل عشيقها بالدقهلية

ارشيفية

قامت فتاة قاصر، تبلغ من العمر الخامسة عشر عاما، بالإشترك مع طالبة جامعية، لقتل طالب قام بمعاشرتها عدة مرات، ثم هرب منها ، وكانت مباحث الدقهلية علمت من الأهالى بالعثور على جثة لشاب ملقية على الأرض داخل منزله، وسط بركة من الدماء، وبالتحرى عن الواقعة، تبين إشتراك فتاة قاصر مع طالبة جامعية لقتل المجنى عليه.

وبالقبض على المتهمين، اعترفا بإرتكابهما الجريمة، وأشارت الأولى أن الشاب ارتبط بها منذ فترة، وعاشرها معاشرة الأزواج، مما جعلها تحمل منه سفاحاً، وعندما عرضت عليه الزواج منها خشية من افتضاح أمرها، هرب منها واستأجر شقة سكنية، وفور علمها بمكان تواجده، ذهبت اليه واشتركت مع صديقتها فى ذبحه واصابه جسده بعدة طعنات .

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