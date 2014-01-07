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زوجة دي ماريا: من العار الاهتمام بحركته أكثر من فوز ريال مدريد

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زوجة دي ماريا: من العار الاهتمام بحركته أكثر من فوز ريال مدريد زوجة دي ماريا: من العار الاهتمام بحركته أكثر من فوز ريال مدريد

مدريد، (إفي): دافعت خورخلينا كاردوسو عن زوجها أنخل دي ماريا، لاعب ريال مدريد الإسباني إزاء الانتقادات التي وجهها له أصحاب "الافاق الضيقة" الذين اعتبروا أنه وجه اشارة بذيئة للجمهور بعد تبديله في مباراة سلتا فيجو، التي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

ونشرت صحف (ماركا) و(أس) و(سبورت) الإسبانية مقطع للاعب أثناء تغييره حيث كان يخرج مبتسما وصافح الويلزي جاريث بيل ثم قام بعدها بتغيير ملامح وجهه وأمسك عضوه التناسلي فيما اعتبرته الصحف الإسبانية "فعلا فاضحا"

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وكتبت كاردوسو، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، "من السهل تلطيخ صورتك، ولكن الاستسلام أمر مستحيل. لن نلتفت إلى الآفاق الضيقة والكلمات التي لا معنى لها".

وأوضحت كاردوسو "من العار أن تولي اهتماما لقيام دي ماريا بهذه الحركة (تعديل وضعة من أسفل للشعور بالراحة) أكبر من فوز كبير لريال مدريد. هناك أغبياء".

كان دي ماريا قد أكد في تصريحات صحفية عقب اللقاء "لم تكن اشارة موجهة لأحد. عدلت وضعيتي لأشعر براحة أكبر وواصلت الجري.. اذا كنت أشعر بالغضب لم أكن لأصافح أحدا".

وتوترت العلاقة بين دي ماريا وجماهير الملكي بسبب ما أثير بخصوص رغبته في الرحيل عن النادي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري نحو موناكو الفرنسي، على الرغم من نفي اللاعب لهذا الأمر.

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