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مباحث التموين بالغربية تضبط 1900 عبوة أدوية منتهية الصلاحية

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مباحث التموين بالغربية تضبط 1900 عبوة أدوية منتهية الصلاحية مباحث التموين بالغربية تضبط 1900 عبوة أدوية منتهية الصلاحية

7 يناير 2014 | 5:22 مساءً

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أرشيفية

أرشيفية

نجحت مباحث بالغربية فى ضبط تاجر وبحوزته 1900 عبوة أدوية منتهية الصلاحية  ، و 5500 قرص مخدر  ومنشط جنسى بقصد الإتجار، حيث أكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين بالمديرية قيام أحمد . ف. ش –33 سنة – تاجر- ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بتجميع كميات كبيرة من المنشطات الجنسية المهربة ، و الأدوية المنتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص ، كائن بشارع ممتاز غرابه ، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، بقصد إعادة بيعها.

نجحت الأجهزة الأمنية من إستهداف المخزن المشار إليه بعد تقنين الإجراءات ، حيث تم ضبط المذكور وبحوزته بالمخزن على (1900) عبوة أدوية منتهية الصلاحية، و(5500) قرص مخدر ومنشط جنسى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

2014-01-07

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