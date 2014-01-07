مباحث التموين بالغربية تضبط 1900 عبوة أدوية منتهية الصلاحية

نجحت مباحث التموين بالغربية فى ضبط تاجر وبحوزته 1900 عبوة أدوية منتهية الصلاحية ، و 5500 قرص مخدر ومنشط جنسى بقصد الإتجار، حيث أكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين بالمديرية قيام أحمد . ف. ش –33 سنة – تاجر- ومقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بتجميع كميات كبيرة من المنشطات الجنسية المهربة ، و الأدوية المنتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص ، كائن بشارع ممتاز غرابه ، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، بقصد إعادة بيعها.

نجحت الأجهزة الأمنية من إستهداف المخزن المشار إليه بعد تقنين الإجراءات ، حيث تم ضبط المذكور وبحوزته بالمخزن على (1900) عبوة أدوية منتهية الصلاحية، و(5500) قرص مخدر ومنشط جنسى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.