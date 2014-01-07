مباشر .. وايت نايتس تتفاوض مع الشرطة لحضور عشر دقائق من المباراة

تتفاوض مجموعة أولتراس وايت نايتس مع قوات الأمن باستاد الدفاع الجوي لحضور 10 دقائق من المباراة ثم الانسحاب من الملعب.

واستمر توافد مجموعة من جماهير مجموعة أولتراس وايت نايتس إلى ملعب الدفاع الجوي تمهيدا لاقتحامه لحضور مباراة الزمالك والجيش في الدوري.

ونقل مراسل FilGoal.com في ملعب المباراة أن عدد الشباب زاد ليصل لما يقرب من 1000 فردا أمام بوابات الاستاد.

وأكد المراسل أن الأمن يقف خلف البوابات الحديدية للاستاد في انتظار محاولة اقتحام الجماهير للاستاد حتى يتم التعامل معها وفقا لما صرح به مصدر أمني.

وكانت مجموعة وايت نايتس قد أعلنت نيتها في حضور مباراة الزمالكم والجيش في بيان تحت عنوان "فلتذهب البطولة بالكامل للجحيم".

وأكد مصدر أمني أن الشرطة لن تسمح للجماهير بدخول الاستاد حتى لو تطلب الأمر التعامل بالعنف.

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