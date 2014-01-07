دراسة: مضاعفات ارتفاع ضغط الدم تزداد خطورة عند النساء عن الرجال

كتب : نورهان السبحي الثلاثاء 07-01-2014 12:26

أثبتت دراسة حديثة أن ارتفاع ضغط الدم له آثار أكثر خطورة عند النساء عن الرجال، وأجرى باحثون سلسلة من الاختبارات المتخصصة على 100 من النساء والرجال، والذين تبدأ أعمارهم من 53 فيما فوق، والذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم المزمن، ولا يعانون من أي أمراض أخرى.

ووجد الباحثون، أنه بالمقارنة بين النساء والرجال بنفس المستوى من ارتفاع ضغط الدم، كان النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية بنسبة تراوحت من 30% إلى 40% بالمقارنة بالرجال، كما وجد الباحثون وجود اختلافات الفسيولوجية كبيرة في المرأة في نظام عمل القلب والأوعية الدموية أنواع ومستويات الهرمونات التي تنظم ضغط الدم.

وخلص الباحثون إلى ضرورة خضوع النساء اللاتي تعانين من ارتفاع ضغط الدم لبرنامج علاجي مبكر ودقيق؛ لمنع مضاعفات المرض.