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شركة مياه الإسكندرية: نعمل على إعادة الضخ لمحطة رفع برج العرب

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شركة مياه الإسكندرية: نعمل على إعادة الضخ لمحطة رفع برج العرب شركة مياه الإسكندرية: نعمل على إعادة الضخ لمحطة رفع برج العرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أنه جار العمل على إعادة ضخ المياه لمحطة رفع برج العرب، بعد استكمال ردم أنبوب المياه الرئيسى، حفاظاً على عدم تحطمه، مما قد يؤدى لكارثة كبيرة.

كما أعلنت أنها تتلقى طلبات السادة المواطنين بإرسال تانكات المياه الإضافية على الخط الساخن رقم 125، هذا بخلاف التانكات المتواجدة ضمن خطة الطوارئ فى اﻷماكن الرئيسية، وأنه جار استكمال العمل فى موقع جسر مريوط المنهار لرفع كفاءته سريعاً، ومن المتوقع أن تنتهى الأعمال خلال 24 ساعة.

وأكدت الشركة أنه تم إرسال سيارات تحمل تانكات مياه شرب نظيفة لكافة مصانع برج العرب، وأكد المهندس مجدى الماحى رئيس محطة رفع برج العرب أنه متواجد بموقع المحطة لتنظيم عملية إرسال تانكات المياه للمنازل أو المصانع أو غيرها من اﻷنشطة التى تحتاج لكميات كبيرة من المياه بشكل سريع.

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