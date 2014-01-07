تجولوا مع ديانا حداد في"اسطنبول" الباردة

بعيداً عن ضغوط العمل، اختارت الفنّانة اللبنانيّة ديانا حداد قضاء إجازة مريحة، برفقة طفلتيها وبعض من أفراد عائلتها، في "اسطنبول".

رافقينا في جولة على أهمّ الأماكن السياحية التي حرصت النجمة على زيارتها:

_ مسجد السليمانية:يُعرف أيضاً بـ "مسجد سليمان القانوني"، لكونه بني بأمرٍ منه في سنة 1550، وافتتح سنة 1557. يُعتبر أحد الصروح المعبّرة عن إبداعات الإمبراطورية العثمانية.وبالإضافة إلى أنه معلم سياحيّ جذاب لهندسته اللافتة، ما يزال مفتوحاً للصلاة، حيث يحتشد المصلون فيه خلال لأداء الصلوات الخمس وتحوطه مقبرة و4 مدارس ومستشفى وحمّامات وضريح المهندس المعماري سنان باشا، الذي صمّمه على ربوة مرتفعة تطلّ على مضيق البوسفور، مستخدماً الحجر المنحوت والملوّن والرخام. ويعلو الباب الرئيسي نقش، كُتب عليه تاريخ التأسيس، كما زيّن حائط القبلة بالزجاج الملوّن.وترتفع القبّة الرئيسة حوالى 53 متراً.وتتوسط ساحته نافورة الوضوء، كما تنتشر المطاعم والمقاهي حوله، حيث بإمكان الزائر أن يأخذ قسطاً من الراحة وارتشاف فنجان القهوة.

ومن أشهر الفنادق التي تقع بالقرب منه:

_ فندق Yasmak Sultan:يضمّ غرفاً عدة، مزوّدة بمفروشات أنيقة. كما يوفّر لنزيله فرصة الاستجمام في "سبا" تركي تقليدي ويحتضن مسبحاً داخلياً.ويمكنك تناول الطعام في مطعم يشرف على أجمل المناظر البانورامية، من ضمنها قصر "توبكابي"، ويقدّم لك مجموعة من الأطباق التركية والعالمية.

_ قلعة روملي حصار:بناها السلطان محمد الفاتح تمهيداً لفتح القسطنطينية، وأصبحت تعتبر من أهمّ معالم "اسطنبول" التاريخيّة.وتحوطها أسوار عالية، يصل ارتفاعها إلى 82 متراً.

ويمكنك زيارة القلعة في كلّ أيّام الأسبوع، باستثناء الأربعاء، مقابل بضع ليرات تركية.ومن المفضّل عدم اصطحاب الأطفال نظراً إلى كثرة الأدراج العالية.

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