“فوربس” تختار طبيبا مصريا ضمن أكثر 30 شخصية أثرت في العالم

صنفت مجلة «فوربس» الأمريكية الطبيب المصري الشاب محمد زعزوع، كواحد من أكثر ٣٠ شخصية تأثيراً في العالم تحت سن 30 عامًا.

جاء تصنيف «زعزوع» لمساهمته في التوعية الصحية من خلال جمعية «مصريون أصحاء» على نشر التوعية الصحية وسط الأطفال، وكذلك الآباء بمختلف طبقاتهم ضد أمراض مثل الالتهاب الرئوي، المرض الأكثر فتكاً في العالم بالأطفال تحت سن الخامسة.

ومن أسباب ترشيح «زعزوع» لتصنيف المجلة الأمريكية إيمانه بأن ثقافة الوقاية ضد المرض تكاد تكون غائبة بين المصريين، فتتسبب عاداتهم الخاطئة في الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة التي يمكن تفاديها بسهولة لو أن الآباء والأطفال على دراية بالعادات الوقائية السليمة.

أسهم «زعزوع» في تدريب أكثر من ٦٠٠ متطوع لنشر التوعية الصحية في أنحاء البلاد، كما قام ببرنامج يتضمن كتب تلوين وفيلما كرتونيا وألعابا وعروض عرائس تحت اسم «منتصر ينتصر» كمنهج لمادة التوعية الصحية الذي تم العمل به في بعض المدارس والحضانات والمستشفيات.

«زعزوع»، نائب جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عين شمس الجامعي، قد تم اختياره أيضاً كزميل مؤسسة أشوكا، ليصبح أصغر زميل بأشوكا في مجال الصحة في العالم.

يذكر أن «المجلة» تقوم بترشيح عدد كبير من الشخصيات حتى يتم الاختيار من بينهم على غرار الترشيح لجائزة «نوبل» للسلام، خاصة الشخصيات التي تسهم في بناء مجتمعاتهم.