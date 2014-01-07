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وزير الداخلية: سنتعامل فورًا مع أي تجمعات أو محاولات تهدد إعاقة سير محاكمة مرسي غدًا

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وزير الداخلية: سنتعامل فورًا مع أي تجمعات أو محاولات تهدد إعاقة سير محاكمة مرسي غدًا وزير الداخلية: سنتعامل فورًا مع أي تجمعات أو محاولات تهدد إعاقة سير محاكمة مرسي غدًا

وزير الداخلية محمد ابراهيم

عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الثلاثاء اجتماعا حضره عدد من مساعديه ؛ وذلك لمناقشة الأبعاد الدولية والإقليمية وتأثيراتها على الوضع الأمنى بالبلاد ، والخطة الأمنية الخاصة بتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى غدا الأربعاء ، والتى ستشهد إجراءات تأمين كافة المحاور بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة والطرق والمحاور المؤدية لها ، بالإضافة الى تأمين عملية الاستفتاء على الدستور .

ووجه وزير الداخلية – خلال الاجتماع – بعدم السماح بالتواجد داخل قاعة المحكمة إلا لحاملى التصاريح المصرح بها من المستشار رئيس المحكمة ، والتعامل بشكل فورى وحاسم مع أى تجمعات أو محاولات تهدد إعاقة سير المحاكمة .

كما اطمأن وزير الداخلية من مساعديه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور ، والتى ستتم خلال يومى 14 و15 يناير الجارى ، بما يحقق مناخا آمنا للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم ، وطالب كافة القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة ودعم القوات بالقدرات اللازمة لمواجهة أى خروج عن القانون بكل حسم وحزم .

وأشاد محمد إبراهيم وزير الداخلية – فى نهاية الاجتماع – بأداء رجال الشرطة خلال تنفيذهم لمهامهم فى تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد وإحكام السيطرة الأمنية من خلال دقة تنفيذ خطة تأمين الكنائس ، مؤكدا ثقته فى رجال الشرطة وصمودهم فى مواجهة كافة التحديات التى تواجههم خلال تلك المرحلة .

أ ش أ

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