انقلب السحر على الساحر David Copperfield

أعلن الساحر ولاعب الخفة العالمي David Copperfield البالغ من العمر 57 عاماً خطوبته من عارضة الأزياء الفرنسية Chloe Gosselin والمصمّمة البالغة من العمر 28 عاماً، والتي تعرّف إليها منذ حوالى 6 أعوام.

وقد انقلب السحر على الساحر Davidإذ وقع في حبّ،Gosselin وصرّح بأنّها تسكن قلبه وعقله معاً.

بدروها، صرّحت الأخيرة بأنها محظوظة جداً، لأنها وجدت David الشخص الذي قضى 30 عاماً في مهنته، فهو إنسان بمنتهى الذكاء وموهوب جداً، ولديه الكثير من المحبين والمعجبين، وأضافت أنه نادراً ما يوجد شخص مثله، حسب ما ذكر موقع "Hello Magazine".

واللافت هو أنه بعد هذه الخطوبة، كشف David عن ابنته البالغة من العمر 3 أعوام، والتي ولدتها خطيبته Gosselin، وتدعى Sky، التي كانت سعيدة جداً بخبر الخطوبة.

يُذكر أنّ David يقضي 5 أعوام في تحضيرعروضه السحرية، وهو الذي أخفى تمثال الحرية بخدعة بصريّة، ويُعرف بأنه عاش قصة حبّ رومانسية، استمرت 6 أعوام، مع عارضة الأزياء والمخرجة الإلمانية Claudia Schiffer في التسعينات.