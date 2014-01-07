قبل أسابيع من ولادة طفلتها أوزيرلي تعترف:أنا خائفة

اعترفت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام td حوار صحفي في مجلة (azra) البوسنية، أنها خائفة من تربية ابنتها دون زوج يشاركها مسؤوليتها.

وقالت أوزيرلي في المقابلة "أنا خائفة جداً كأم عازبة من تربية طفلي لوحدي، ويعد هذا الإحساس من أكبر مخاوفي التي يقلقني التفكير بها"، وقد وضعت المجلّة اعترافها الجريء عنواناً لغلافها، إلى جانب آخر صورة لها التقطها لها صديقها المصور أوربان روزاس وهي حامل.

واعترافها هذا برّر رفضها المتكرّر للعودة إلى تركيا في فترة الحمل، وأيضاً رفضها العودة في الفترة الأولى من ولادتها بحكم أن بلدها الأوّل تركيا متشدّد، ونادراً ما يتقبل وضع الأمهات العازبات.

يذكر أن أوزيرلي التي ستلد مولودتها في شهر فبراير المقبل، كانت قد عادت في شهر مايو الفائت إلى بلد والدتها ألمانيا، إثر إصابتها بمتلازمة الإرهاق التي جعلتها تنسحب من الحلقات الأخيرة من "حريم السلطان3"، وتبيّن لها بعد ذلك بأسابيع أنّها حامل من حبيبها رجل الأعمال التركي جان أتيش، الذي خذلها ورفض فكرة إنجابها بحجّة أنّه أب لطفلين من زواج سابق ولا يريد طفلاً آخر.

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