السعودي سلطان حسين يُبهر الجمهور بأغنية "لو نفترق"

بصوت عذب وإحساس أسر الجماهير، أبدع الفنان السعودي الشاب سلطان حسين بالغناء على مسرح قطر الوطني ضمن فعاليات مهرجان الفنون الموسيقية لدول مجلس التعاون الخليجي، في منافسة شارك فيها اثنا عشر مطربا ومطربة من دول الخليج.

قدّم سلطان أغنية بعنوان "لو نفترق" من كلمات الشاعر السعودي حيدر الجنيد وألحان عبدالظاهر بن سهيل، تميز فيها أداء المطرب الذي أطرب الحضور بكلمات تمس القلب وألحان مميزة. حتى وُصف بأنه واحداً من أفضل من يغنّون الحب والرومانسية نظرا لإحساسه العالي، متوقعين أن يحقق سلطان جماهيرية عربية كبيرة أسوة بما حققه النجم حسين الجسمي لا سيما في لبنان ومصر.

وكانت قد أقيمت على هامش المهرجان ندوة فكرية شملت ستة محاور رئيسية طرحها نقاد موسيقيين منهم الدكتور عبد الرب إدريس الذي ناقش محور "التحولات الموسيقية في الأغنية الخليجية".

يذكر أن الفنان السعودي الشاب سلطان حسين من عائلة معروفة موسيقيا في المملكة العربية السعودية فوالده مدرس الموسيقى وعازف القانون الشهير حسين عشي، وجدّه عازف العود عباس عشي. واشتهر سلطان منذ سنوات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي باسم "صول"، ولا يكاد يمرّ هذا الاسم على أي من الشباب الخليجي إلا ويعرف انه مرادف للصوت المذهل الذي اختار صاحبه منذ سنوات أن يكون "اليوتيوب" بوابة انطلاقته، معتبراً أننا في زمن بات المستمع لديه من الوعي ما يكفي ليختار فنانه المفضل بكبسة زر، ومستدلاً بالنجوم العالميين الذين أصبحوا من أوائل المطربين في العالم منطلقين بأعمالهم من مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً: لقد انتبهت يوتيوب إلى أنها أول بوابة للشهرة في العالم لذلك خصصت جائزة فنية كبرى في نيويورك للفنانين الذي حققوا شهرتهم عبر موقع الفيديو الشهير، وفاز بها "أمينينم" بعد منافسة شرسة مع النجم الكوري جنوبي ساي مغني "جانجام ستايل".