الأميركية جينفر مشتركة "أرابز غوت تالنت" تعلن إسلامها

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الأمريكية جنيفر جراوت، التي اشتركت في الموسم الأخير، وتظهر خلاله وهي تعلن إسلامها وتنطق الشهادتين، وترتل آيات القرآن الكريم، بالمغرب برفقة أحد الشيوخ وشاب آخر.

ويشار أن الشاب الذي يظهر برفقتها هو خطيبها المغربي، «سعيد» لاعب الأكروبات، ودار الحديث بين الثلاثة باللغة الأمازيغية - لهجة مغربية ، وبدا من الفيديو أن جينيفر لا تجد صعوبة في فهمها، ويبدو أن إقامتها في مدينة مراكش بالمغرب منذ عام، ساعدها على تعلم اللغة المغربية.

و كانت قد وصلت إلى نهائيات الموسم الثالث من برنامج Arabs Got Talent لكن تفوق عليها فريق Sima السوري في حصد أعلى نسبة تصويت من الجمهور ليفوز باللقب في النهاية.

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