فريد خميس ومنير غبور يترأسان أول اجتماع لمؤسسى مبادرة تنمية الصعيد

كشفت مصادر مطلعة بمجموعة النساجون الشرقيون لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يعقد رجال الأعمال المؤسسون لمبادرة تأسيس شركة قابضة للاستثمار بالصعيد أول اجتماع لهم يوم 16 يناير الجارى.

وقال المصدر، إنه من المقرر أن يحضر الاجتماع عدد من كبار رجال الأعمال المؤسسين للشركة، والتى من المقرر أن يبلغ رأس مالها مليار جنيه، وعلى رأسهم محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورجل الأعمال منير غبور، فيما رفض المصدر الكشف عن إجمالى قائمة المؤسسين الآخرين للشركة أو أبرز أعضائها فى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر، أن الشركة تأتى فى إطار مبادرة محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والقضاء على الفقر، من خلال توفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات الفقيرة، مؤكداً أن الشركة الجديدة ستتبنى عدة مشروعات بمحافظات الصعيد تباعاً بدءا من الأفقر فالأفقر.

وكان فريد خميس، قد أعلن قبل أسابيع عن مبادرة لتنمية محافظات الصعيد فى مصر، بالتعاون مع رجل الأعمال منير غبور، فى حضور وزراء التنمية المحلية والاستثمار وعدد من المحافظين.

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