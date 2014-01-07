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كريم البدرى: سنشارك بمعرض "أوتو ماك – فورميلا 2014" بسيارات مرسيدس المعدلة

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كريم البدرى: سنشارك بمعرض "أوتو ماك – فورميلا 2014" بسيارات مرسيدس المعدلة كريم البدرى: سنشارك بمعرض "أوتو ماك – فورميلا 2014" بسيارات مرسيدس المعدلة

أكد المهندس كريم البدرى، العضو المنتدب لشركة المعادى الهندسية، أن شركة المعادى الهندسية للسيارات سوف تشارك بمنتجات "برابوس"، وهى سيارات مرسيدس معدلة فى معرض "أتوماك – فورميلا 2014" بجناح كبير .

وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن الشركة لديها حجوزات لمالكى بعض السيارات المرسيدس فى من أجل تعديلها، موضحاً أن من أكثر الطرازات التى يوجد طلب على تعديلها بمصر هى سيارات مرسيدس ذات السعة اللترية الصغيرة مثل 1600 سى سى طراز c 180 و cla.

كما أن التعديلات التى تتم على سيارات مرسيدس ذات السعة اللترية الأقل ترفع من أداء السيارة وسرعتها من خلال التربو وزيادة عدد الأحصنة، مؤكدا أن هذا لا يؤثر نهائيا على سعة الموتور الـ"سى سى"، وبالتالى لن تؤثر على ترخيص السيارة فى المرور لأن المرور يعتمد على الـ"سى سى"، وليس قوة الموتور وعدد الأحصنة.

يذكر أن عمليات تحسين وتعديل السيارات من "برابوس" بالشراكة مع شركة المعادى الهندسية للسيارات، يشمل الشكل الخارجى وكفاءة المحرك، وتتشكل مجموعة منتجات برابوس من المحركات التى تم زيادة قدرتها، ومجموعة الأدوات الأيروديناميكية ذات التصميم الأنيق، والجنوط المميزة من المعادن الخفيفة، والهياكل الرياضية المريحة، إضافة إلى التجهيزات الداخلية الخاصة التى يتجلى فيها العمل اليدوى شديد الإتقان.

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