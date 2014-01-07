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"التخطيط": نقل مخصصات الصحة والتعليم والإسكان للمحافظات فى يوليو

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"التخطيط": نقل مخصصات الصحة والتعليم والإسكان للمحافظات فى يوليو "التخطيط": نقل مخصصات الصحة والتعليم والإسكان للمحافظات فى يوليو

أعلن وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربى، أنه سيتم نقل مخصصات الصحة والتعليم والإسكان إلى المديريات والمحافظات مباشرة، بدءاً من يوليو 2014، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الوزراء المختصين بهذه القطاعات على ذلك.

وأضاف "العربى"، فى تصريحات له على هامش مؤتمر الاقتصاد المصرى فى الدستور، أن النقل سيتم بشكل تدريجى، موضحاً أن هذه الخطوة نقلة كبيرة فى تحقيق اللامركزية.

وأوضح أن المادة 171 فى الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه تنص على تحقيق اللامركزية وتهيئة المجتمع، وبشكل كبير، وتحقيق دعائم اللامركزية فى الخطط، والتى ستبدأ من الخطة الجديدة 2014-2015.

وأضاف "العربى"، أن أمل وعلاج كل مشاكل مصر فى إرساء اللامركزية، وأن يتزامن مع ذلك تهيئة المجتمع ونرسى دعائم اللامركزية.

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