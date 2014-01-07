على حمزة: المستثمرون فى انتظار بدء ترفيق الأراضى الصناعية بالصعيد

قال على حمزة، رئيس لجنة استثمار الصعيد باتحاد المستثمرين، إن هناك حالة ترقب لبدء صرف المخصصات التى أعلنت عنها هيئة التنمية الصناعية، بواقع 1.5 مليار جنيه، لترفيق الأراضى الصناعية بمحافظات الصعيد.

وأضاف "حمزة"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات الاستثمارية فى الصعيد تواجه أزمة كبيرة، بسبب عدم توافر الأراضى الصناعية المرفقة، مؤكداً أن هناك مناطق صناعية تنتظر بدء ترفيق الأراضى لبدء استثمارات جديدة، وجذب مستثمرين فى قطاعات مختلفة.

وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت موافقة وزارة المالية على توفير 1.5 مليار جنيه لترفيق الأراضى الصناعية بمحافظات الصعيد.

ومن المقرر أن تتسلم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الأسبوع الجارى، 1,5 مليار جنيه من أصل3 مليارات جنيه، تعهدت بها وزارة المالية تتولى من خلالها الهيئة ترفيق أراض صناعية بعدد 22 محافظة بهدف استكمال البنية التحتية لطرحها على المستثمرين.

لمزيد من الأخبار الاقتصادية..

>وزير التخطيط: متوسط دخل الفرد فى مصر لم يزد خلال الـ3 سنوات الماضية

مصدر بالبترول: زيادة استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء لزيادة الأحمال

فريد خميس: إجازة نصف يوم للعاملين بـ"النساجون الشرقيون" للاستفتاء