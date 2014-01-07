انتهت – الإسماعيلي في الصدارة .. والحدود يتعادل

أدرك أحمد سالم صافي هدف التعادل لحرس الحدود في مرمى تليفونات بني سويف في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وكان تليفونات بني سويف نجح في تسجيل الهدف الأول في مرمى حرس الحدود في صدام الفريقين في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

أحرز محمود مبارك هدف التليفونات في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وتقدم القناة على مضيفه المنيا ليحرز أول أهداف الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

أحرز أسامة السيد هدف القناة بالخطأ في مرماه بعد عرضية موسى كابيرو للقناة في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره اتحاد الشرطة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.. فيما تليفونات بني سويف مع حرس الحدود.

ويتابع FilGoal.com مباريات الدوري المصري مع زواره.

اضغط هنا لمتابعة التغطية الحية وتشكيل الفرق والمباريات.