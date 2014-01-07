أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت – الإسماعيلي في الصدارة .. والحدود يتعادل

Google+ Print
انتهت – الإسماعيلي في الصدارة .. والحدود يتعادل انتهت – الإسماعيلي في الصدارة .. والحدود يتعادل

أدرك أحمد سالم صافي هدف التعادل لحرس الحدود في مرمى تليفونات بني سويف في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وكان تليفونات بني سويف نجح في تسجيل الهدف الأول في مرمى حرس الحدود في صدام الفريقين في الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

أحرز محمود مبارك هدف التليفونات في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وتقدم القناة على مضيفه المنيا ليحرز أول أهداف الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

أحرز أسامة السيد هدف القناة بالخطأ في مرماه بعد عرضية موسى كابيرو للقناة في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره اتحاد الشرطة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.. فيما تليفونات بني سويف مع حرس الحدود.

ويتابع FilGoal.com مباريات الدوري المصري مع زواره.

اضغط هنا لمتابعة التغطية الحية وتشكيل الفرق والمباريات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع