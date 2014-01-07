الإسماعيلي يتصدر الدوري رغم التوقف في كمين الشرطة

فشل الإسماعيلي في العبور من كمين اتحاد الشرطة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لينتهي لقاءهما بالتعادل السلبي.

حاول الإسماعيلي كثيرا خلال المباراة هز شباك الشرطة ولكن دون جدوى بعدما منعت العارضة فرصتين لحسني عبد ربه نجم الدراويش.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد الشرطة عند خمس نقاط في المركز الثالث.

وفشل الإسماعيلي في مواصلة انتصاراته التي بدأها منذ انطلاق الدوري ليحقق أول تعادل في أربع مباريات خاضهم في المجموعة الثانية.

وفي نفس الجولة، تعادل حرس الحدود مع تليفونات بني سويف بهدف لكل فريق، وفاز القناة على المنيا بهدف دون مقابل.